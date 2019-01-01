"المرور" تعلن إجراءات تغيير محل الإقامة ووضعها في رخصة السير

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، إجراءات تغيير محل إقامة رخصة التسيير في حالة سريان الرخصة، فيجب عمل شهادة مخالفات من نيابة الوحدة المراد نقل ملف الترخيص منها، وصورة بطاقة الرقم القومي الجديدة، والتوجه إلى مكتب الاستعلام الأمني، وإحضار ملف نقل قيد من الوحدة، وإحضار نموذج 256 نقل قيد من الخزنة.



أما في حالة انتهاء رخصة القيادة، فيتم استخراج شهادة بيانات، وإجراءاتها كالآتي: إحضار طلب بيانات من الوحدة، وصورة شخصية مع صورة بطاقة بمحل السكن بعد الاطلاع على الأصل الجديدة، سارية، وتسلم للموظف المختص.



واستخراج رخصة القيادة بدل فاقد، وتحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية حسب قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة، وتقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك، وتقديم صورة البطاقة بعد الاطلاع على الأصل.



من ناحية أحرى، ناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين اتباع قواعد وآداب المرور، حيث حذرت من استخدام المحمول أثناء القيادة، والقيادة تحت تأثير المخدر، والتخطي الخاطئ، والانشغال بغير الطريق.



كما حذرت من وضع الأطفال أمام عجلة القيادة، مناشدة المواطنين أن يحرصوا على مساعدة رجال المرور حتى يتسنى لهم أداء عملهم على أكمل وجه، والتعامل بشكل أخلاقي معهم نظرًا لما يتعرضون له من ضغوطات، كما ناشدت المواطنين أثناء استخراج تراخيصهم عدم التعامل مع أي فرد خارج الوحدة، والتعامل فقط مع المختصين.