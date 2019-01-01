"ثقافة الشرقية" تحتفل باليوم العالمي للسكان

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع الشرقية، حيث ناقش قصر ثقافة منيا القمح كتابا بعنوان "الذكاء" تأليف أيونيس يو، يتناول أهمية الذكاء من خلال قصة خياط زكى استخدم ذكاءه فى الخروج من المشكلات التي تواجه أهل قريته، حتى أحبه الجميع واستطاع الزواج من ابنة الأمير من خلال حسن التصرف والشجاعة، كما عقد قصر ثقافة ديرب نجم محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للسكان"، أوضحت أن هذا اليوم حدث سنوي يقام فى 11 يوليو، ويهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، وتحدثت عن عدد السكان فى مصر وأسباب الزيادة السكانية والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المرتبة على هذه الزيادة.



وتستمر بجميع المواقع الثقافية التابعة لفرع فعاليات مبادرة "قصة وقصقوصة وعروسة" بصنع عرائس وأشكال فنية وقراءة قصص أطفال، كما نفذ قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الشرقية ورشة للرسم الحر والتلوين داخل مؤسسة رعاية الأيتام بالزقازيق، ونظم قصر ثقافة أبو كبير محاضرة بعنوان "تلوث البيئة"، حيث تناول مفهوم تلوث البيئة بأنه عبارة إدخال الملوثات إلي بيئة طبيعية مما يجعلها غير آمنة وغير صالحة لاستخدام والعيش وقد تكون هذه البيئة الأرض والهواء أو حتى الماء بما في ذلك التلوث الضوضائي.



ونفذ قصر ثقافة الزقازيق ورشة بعنوان "الجداول فى برنامج "Microsoft word لرواد القصر بنادي تكنولوجيا المعلومات، كما أقام بيت ثقافة أبو حماد ندوة مع الأطفال عن كتاب "امرأة عمران" الذي يحكي قصة زوجة عمران والدة السيدة مريم عليها السلام، وكانت امرأة صالحة وطال بها الزمان دون إنجاب، ثم سألت الله أن يرزقها طفلا فرزقها الله بمريم، وتوضح القصة أن عاقبة الصبر والإخلاص هي الخير كله.