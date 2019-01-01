دار الكتب والوثائق القومية تستقبل وفدًا من المالية الكويتية

استقبل الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، صباح اليوم، وفدًا من وزارة المالية الكويتية.



وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون المشترك خاصةً في ظل جهود دار الوثائق القومية في ترميم وثائق وزارة المالية الكويتية.



حضر اللقاء الدكتورة نيفين محمد رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية.



وفي ختام اللقاء توجه الوفد في جولة إلى قاعة الاطلاع الرئيسية بدار الكتب المصرية، صحبهم فيها الدكتور عماد عيسى، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب المصرية والتي افتتحتها وزيرة الثقافة، يوم الثلاثاء الماضي.



تأتي الزيارة في إطار سعى الأشقاء العرب للاستفادة من خبرة دار الكتب والوثائق القومية بصفتها أعرق الكيانات المعنية بالمعلومات والأرشفة والترميم في الوطن العربي وتفعيلًا للدور الريادي لمصر في تلك المجالات.