إصابة 3 أشخاص فى حادث بطريق سفاجا - قنا

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، الخميس، فى حادث تصادم سيارتين بطريق "سفاجا- قنا"، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي.



تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري بيجوه، بطريق سفاجا - قنا، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص.



وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى، وانتقلت قوات الشرطة تجاه الحادث لمعاينة الواقعة وتسيير حركة المرور في موقع الحادث.



وأكد مصدر طبي بمستشفي سفاجا المركزي لـ"الدستور"، أن المصابين حالتهم مستقرة، وتراوحت الإصابات ما بين كسور وسحجات، وكسر ذراع الآخر، وأخري مصابة بنزيف داخلي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.