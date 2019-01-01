إقبال كبير من الأطفال على "قصة وقصقوصة وعروسة" بكفر الشيخ

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة استقبال الرواد من مختلف الفئات العمرية واكتشاف وتنمية مواهبهم بمواقع فرع ثقافة كفر الشيخ، حيث استمرت فعاليات مبادرة "قصة وقصقوصة وعروسة" لتصنيع عرائس من القماش والخامات البسيطة، ثم تدريب الأطفال لأداء وتجسيد بعض الشخصيات والحيوانات لحكي أحداث من القصص وسط إقبال وتجاوب كبير من الأطفال بقصور ثقافة "برج البرلس، أنور المعداوي، فوه، دسوق، الحامول، صالح الشرنوبي" والمركز الثقافي بكفر الشيخ، وبيتي ثقافة قلين وبلطيم.



ونظم قصر ثقافة أنور المعداوي ورشة لتعليم الكتابة بالخط الهيروغليفي، للباحث محمد شهاب، مع رواد القصر، للتعرف على العلامات والنطق الصوتي لها وكيفية قراءة النصوص التاريخية، إلى جانب ورشة لتعليم الكروشية، وضمن الأنشطة الأدبية أقام قصر ثقافة برج البرلس لقاءً شعريًا حول صالح الشرنوبي، وقدم الشاعر إبراهيم حسين قصيدة "أختي"، والشاعر الزجال غانم دياب قصيدة "البرلس"، والشاعر محمد جلو قصيدة "حسناء"، إلى جانب الاستماع لمواهب قصر ثقافة برج البرلس في الإلقاء والشعر.



واستقبل قصر ثقافة برج البرلس ضمن مبادرة "لقاء مع مسئول" لتعريف المواطنين على خطط الدولة وبرامج التنمية بالمدن والقرى د. سماح العباسي، نائب رئيس المدينة، وتحدثت عن أهم الإنجازات التي تمت بمدينة برج البرلس في مجالات التوعية والبنية التحتية وإتاحة الفرص لشباب الخريجين للعمل بميناء البرلس وغيرها من المرافق بالمدينة، كما أجابت على تساؤلات المواطنين واستفساراتهم.