ثقافة القاهرة تناقش "مكافحة ختان الإناث"

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع القاهرة، حيث استقبل قصر ثقافة عين حلوان ندوة بعنوان "مكافحة ختان الإناث" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بحضور عدد من السيدات والفتيات من أهالي منطقة عين حلوان وعزبة عرب الوالدة والمناطق المحيطة، وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، أدارت الندوة الدكتورة أم كلثوم شلش عضو المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة، تناولت خلالها مخاطر ختان الإناث وما يسببه من آثار نفسية سلبية، كما يتسبب في ارتفاع نسب الطلاق.



وأعدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السلام مجلة حائط عن "شخصية خالد بن الوليد"، كما استكملت ورشة الكورشيه، إلى جانب عرض فيلم كارتون "المتحولون" بمكتبة الطفل، ونفذ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة مصر الجديدة ورشة مع الأطفال باستخدام خامات البيئة وخاصة استخدام القواقع والشمع لإنتاج أشكال فنية مبسطة على شكل زهور صغيرة، إلى جانب عقد قصر ثقافة حلوان ورشة حكي لقصة "حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم"، ونفذ ورشة فنية من الفوم بمؤسسة التثقيف الفكري لذوي القدرات الخاصة.



وأقامت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة رسم وتلوين بالألوان المائية وورشة فوتوشوب، كما ناقشت كتاب "سمار الليل" للمؤلف يوسف السباعي الذي يتناول أن عدم وجود المبادئ هو سبب مشاكلنا في الحياة، وبمكتبة الأسرة بألماظة أقيمت مناقشة كتاب "بيت زينب خاتون" تأليف محمد حسن أبو دنيا، بينما قام قصر ثقافة الوفاء والأمل بمناقشة كتاب "التصوير الشمسي" بقاعة الطفل، بجانب تقديم قصر ثقافة المستقبل عرض مسرح عرائس عن الأطعمة الضارة والمفيدة بحضانة الجيل الجديد، كما أقام بيت ثقافة نادي الطيران بمصر الجديدة معرض كتاب من مؤلفات توفيق الحكيم، واستمرت ورشة تعليم الكروشيه التي تُقام أسبوعيا.



وأقامت مكتبة طفل المعادي حوارًا مع الأطفال عن أحلامهم، دار حول أمنيات الأطفال فى مستقبلهم الدراسي والوظيفى، كما نظمت مسابقة فى المعلومات العامة، إلى جانب تنفيذ ورشة فوم وعمل طائر من الفوم، صندوق الدنيا، بينما أقيمت ورشة حكي لقصة "مع المواصلات" لأطفال حضانة جمعية طفل المعادي، مع قراءة حرة وألعاب ذهنية، بالإضافة إلى ذلك عقدت ورشة حكي لقصتي "دهب والذباب، لعبة ولعباية" لأطفال حضانة الجمعية الشرعية بدار السلام.