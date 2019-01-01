فؤاد عبدالواحد يطلق أغنيته الجديدة "في غيابك"

أطلق المطرب فؤاد عبدالواحد أغنيته الجديدة "في غيابك" متعاونًا فيها مع الملحن عزوف والشاعر عبداللطيف آل الشيخ.



ووضع المايسترو مهند خضر، التوزيع الموسيقي للأغنية والذي يحمل إيقاعات غنائية دمجت من الألوان الغنائية الخليجية والعربية، كما أسندت مهمة المكس والماسترينج لمهندس الصوت جاسم محمد.



وأعرب "عبدالواحد" عن إعجابه باللحن الذي وضعه الملحن عزوف، مؤكدًا سعادته بالتعاون معه فيها في تجربة يتوقع أن يكون لها صدي جميلًا لدى الجمهور، خاصة وأنها تحمل كلمات عاطفية من الشاعر عبد اللطيف آل الشيخ الذي يجدد التعاون معه مرة أخرى، حيث تقول كلماتها:



كنت حاضر في غيابك.. مرّك الطاري وجابك

جيّتك كانت جريئه.. وما ملك خطوتك خوف

ما ترددت فـ حظورك.. جيتني تسابق غيابك

ما حسبت حساب خوفك.. وما تحدَّتك الظروف...



وقد طرحت أغنية "في غيابك" عبر القناة الرسمية الخاصة لفؤاد عبدالواحد على موقع "يوتيوب"، إلى جانب توزيعها إلى مجموعة كبيرة من الإذاعات الخليجية والعربية، ووضعها ضمن المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتنوعة.