مقتل 11 شخصًا وفقدان آخرين في غرق زورق بالنيجر

أعلن زكاري عومارو، محافظ منطقة مارادي بوسط جنوب النيجر، وبالقرب من نيجيريا، مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وفقدان ثلاثة أو أربعة ركاب، جراء غرق زورق كان يحملهم في مجرى مائي في "تيبيري"، بلدة قريبة من "مارادي".



وقال المحافظ- حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1"، اليوم الخميس- إن الزورق غرق في "جولبي"، وهو تيار مائي ينتهي في نيجيريا، موضحًا أنه خلال موسم الأمطار يقطع "جولبي" الطرق، ما يجبر السكان على استخدام قوارب صغيرة للذهاب من مكان إلى آخر.



وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في نهاية يونيو الماضي، من أن النيجر قد تواجه موجة فيضانات جديدة عام 2019، والتي قد تؤثر على 170 ألف شخص في هذه الدولة، حيث بدأ موسم الأمطار بالفعل.



يذكر أنه في عام 2018، قتلت الأمطار الغزيرة 52 شخصًا، وتضرر أكثر من 200 ألف مواطن، ودمر 170 ألف منزل، وفقًا للأمم المتحدة.