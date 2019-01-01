زيارات مدرسية وأنشطة بقصر ثقافة بورسعيد

استقبل قصر ثقافة بورسعيد بفرع ثقافة بور سعيد، وفدًا يضم تلاميذ عدة مدارس تابعة لإدارة جنوب التعليمية ضمن النشاط الصيفى بهذه المدارس وذلك في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ومديرية التربية والتعليم.



حيث أقام القصرعدة فعاليات ثقافية خلال الزيارة، تضمنت ورشة حكي من "كتاب الفرخ" من سلسلة أسرار عالم الحيوان نفذتها زينب السقا، أعقبها قراءة حرة ومسابقة ثقافية فى المعلومات العامة بين التلاميذ، واختتمت الزيارة بعرض فيلم سينمائي للأطفال بعنوان "ألف نهار ونهار" أشعار شوقي حجاب، وحاز الفيلم إعجاب التلاميذ الذين عبروا عن سعادتهم بزيارة القصر والتعرف على الأنشطة الفنية والثقافية التى يقدمها وطلبوا تكرار الزيارة مرة أخرى.