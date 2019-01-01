"المترو" تنفي خفض سرعة القطارات: الحركة تسير بصورة طبيعية

قال أحمد عبدالهادى المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن حركة الخطوط الثلاثة تسير بصورة طبيعية، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة لم يؤثر بصورة سلبية على حركة القطارات.



وأضاف "عبدالهادى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في حال ارتفاع درجات الحرارة بصورة عالية يتم خفض سرعة القطارات؛ حرصًا من الشركة على الحفاظ على سلامة القطارات وسلامة المواطنين، موضحًا أنه في حال ارتفاع الحرارة يتم خفض السرعة من 80 كم في الساعة إلى 60 كم في الساعة.



وأكد أن الشركة تهتم بصورة كبيرة بتقديم خدمة مميزة للمواطنين؛ وذلك لتردد عدد ضخم من المواطنين يوميًا على المرفق.