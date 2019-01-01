العثور على طفل حديث الولادة في حديقة بأكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الخميس، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على طفل رضيع ملقى بإحدى الحدائق في أكتوبر.



تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على طفل رضيع ملقى بإحدى الحدائق، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود طفل حديث الولادة يرتدي ملابسه ملقى بإحدى الحدائق.



تحرر محضر بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم وضع الرضيع بمستشفى 6 أكتوبر.