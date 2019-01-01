ريفالدو: أريد أن يعود نيمار إلى برشلونة
الخميس 11/يوليه/2019 - 03:14 م
وكالاتطباعة
أشار الأسطورة البرازيلي ريفالدو إلى أنه يفضل عودة لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة، عقب التقارير التي تتحدث عن عودته إلى الكامب نو.
وقال ريفالدو: "في الوقت الحالي، اللاعب البرازيلي الذي أحبه أكثر هو نيمار.. أرغب أن يعود إلى برشلونة".
وعن رحيله إلى باريس سان جيرمان تابع: "يجب أن يقول آسف.. رسميًا، قل آسف، قل إنك كنت مخطئًا، قل إن هذا هو منزلك.. أعتقد أن جميع المشجعين سيتفهمون".
وعن فينيسيوس أضاف: "لدينا فينيسيوس، وهو لاعب رائع ذهب إلى مدريد، ولديه كل ما يلزم ليكون لاعبًا رائعًا".
وقال ريفالدو: "في الوقت الحالي، اللاعب البرازيلي الذي أحبه أكثر هو نيمار.. أرغب أن يعود إلى برشلونة".
وعن رحيله إلى باريس سان جيرمان تابع: "يجب أن يقول آسف.. رسميًا، قل آسف، قل إنك كنت مخطئًا، قل إن هذا هو منزلك.. أعتقد أن جميع المشجعين سيتفهمون".
وعن فينيسيوس أضاف: "لدينا فينيسيوس، وهو لاعب رائع ذهب إلى مدريد، ولديه كل ما يلزم ليكون لاعبًا رائعًا".