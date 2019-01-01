الإدارة المركزية للتدريب تواصل تقديم ورشة "قياس الرأي الثقافي"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم ورشة "قياس الرأي الثقافي" التي تنظمها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين بمقرها بمصر الجديدة لاثنين وعشرين متدربا من العاملين بإقليم وسط الصعيد الثقافي والشئون الفنية والدراسات والبحوث والمستمرة حتى السابع عشر من الشهر الجاري.



حيث ألقت الدكتورة هبة جلال الدين مستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم، محاضرة حول "البحوث الاجتماعية والمناهج المرتبطة بها"، موضحة أن مناهج البحث تهدف إلى اكتشاف العوامل والأسباب التي ينجم عنها السلوك الاجتماعي، الأمر الذي يؤدّي إلى اكتشاف القوانين العلميّة التي تفسر لنا النواحي المختلفة للاستجابات الاجتماعية، ممّا يساعد على فهم السلوك الاجتماعي للفرد وللجماعة والتنبّؤ به، وهو ما يتم من خلال عدّة طرق ممنهجة منها "الوصفي، والتجريبي، والتاريخي".