رفع الجلسة العامة للبرلمان والعودة للانعقاد الأحد المقبل

رفع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس.



وقال رئيس المجلس، ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد ظهر يوم الاحد القادم في الثانية عشر صباحا.



ومن جهة أخرى بدأت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاعاقة في مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الجمعيات الاهلية والمقدم من الحكومة.



وكان المجلس قد وافق خلال جلسته اليوم على مد حالة الطوارىء بالبلاد لمدة 3 شهور، كما وافق على عدد من مشروعات القوانين بشكل نهائي منها مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.



كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017.