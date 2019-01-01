اياكس يناور يوفنتوس بشأن دي ليخت

كشفت تقارير صحف فرنسية، عن ارقام جديدة في صفقة انتقال الدولي الهولندي ماتياس ​دي ليخت​ مدافع ​اياكس​ الى صفوف ​يوفنتوس​ الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب موقع لو 10 سبورت الفرنسي، فإن أياكس يرفض التخلي عن صخرة دفاعه بأقل من 80 مليون يورو في الصيف الجاري.



وكان أياكس قد رفض عرضاً بقيمة 67 مليون يورو من يوفنتوس في الأيام الاخيرة لضم دي ليخت.



وكانت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية قد اشارت الى ان يوفنتوس رفع عرضه لضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو، حيث يريد تقديم اللاعب السبت المقبل، الا ان النادي الهولندي رفض العرض.



ويرى أياكس أن دي ليخت يستحق المقابل المالي المذكور سلفاً بعد مستواه الرائع الذي قدمه مع الفريق والمنتخب الهولندي في الموسم الماضي.