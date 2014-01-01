مانشستر يونايتد ينقض على الصربي سافيتش

كشفت شبكة سكاي الإنكليزية أن نادي ​مانشستر يونايتد​ صوّب إهتمامه بقوة على نجم نادي ​لاتسيو​ والدولي الصربي ​سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش​.



وأشارت الشبكة إلى أن النادي الإنكليزي قدم عرضا أوليا قدره 72 مليون باوند للنادي الإيطالي مقابل التعاقد مع صاحب الـ24 عاما.



سافيتش لاعب خط الوسط يلعب في صفوف لاتسيو منذ عام 2014، قادما من جينك، وشارك منذ ذلك الوقت في 138 مباراة مسجلا 31 هدفا.



وكان سافيتش هدفا بالنسبة لليونايتد منذ عام 2018، عندما كان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق.