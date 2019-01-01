جريزمان وحيداً في الكامب نو!

قرر نادي ​برشلونة​ الإسباني تقديم صفقته المنتظرة الدولي الفرنسي أنطوان ​جريزمان​ دون حضور جماهيري عكس ما حدث مع فرينكي دي يونغ.



وكان النادي الكتالوني يفاوض نظيره ​اتلتيكو مدريد​ على تقسيط صفقة غريزمان، الا ان النادي المدريدي رفض ذلك.



وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ان البرشا سيدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب غداً، وسيتم تقديمه يوم السبت او الاثنين المقبل على ابعد تقدير.



واضافت الصحيفة، أنّ صاحب الـ 28 عامًا لن يتم تقديمه للجمهور في الكامب نو بسبب الاصلاحات في أرضية الملعب والتي لن تتوقف سوى بنهاية الشهر الجاري.



وكان الدولي الفرنسي قد رفض حضور تدريبات أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي، حيث تم توقيع غرامة مالية عليه.