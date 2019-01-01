الارديس: رفضت تدريب نيوكاسل
الخميس 11/يوليه/2019 - 02:31 م
وكالاتطباعة
كشف المدرب السابق للمنتخب الإنكليزي سام ألارديس أنه رفض فرصة العودة إلى نادي نيوكاسل يونايتد كبديل لرافاييل بينيتز.
يذكر أن نيوكاسل حاليا بدون مدرب بعد انسحاب بينيتز من النادي الشهر الماضي في نهاية عقده، وانتقل إلى الدوري الصيني.
وقال ألارديس: "لقد شعرت بالرضا الشديد لأنهم تواصلوا معي حول الأمر، لكنني قلت بأدب لا".
وتابع: "لم أتحدث أبداً مع مايك آشلي (مالك نيوكاسل). اتصل بي وكيل أعمالي، لقد فكرت في الأمر وألقيت نظرة سريعة على الموقف وشكرتهم كثيرًا ولكن هذا المنصب ليس لي".
يذكر أن نيوكاسل حاليا بدون مدرب بعد انسحاب بينيتز من النادي الشهر الماضي في نهاية عقده، وانتقل إلى الدوري الصيني.
وقال ألارديس: "لقد شعرت بالرضا الشديد لأنهم تواصلوا معي حول الأمر، لكنني قلت بأدب لا".
وتابع: "لم أتحدث أبداً مع مايك آشلي (مالك نيوكاسل). اتصل بي وكيل أعمالي، لقد فكرت في الأمر وألقيت نظرة سريعة على الموقف وشكرتهم كثيرًا ولكن هذا المنصب ليس لي".