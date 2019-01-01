الارديس: رفضت تدريب نيوكاسل

كشف المدرب السابق للمنتخب الإنكليزي ​سام ألارديس​ أنه رفض فرصة العودة إلى نادي ​نيوكاسل​ يونايتد كبديل لرافاييل ​بينيتز​.



يذكر أن نيوكاسل حاليا بدون مدرب بعد انسحاب بينيتز من النادي الشهر الماضي في نهاية عقده، وانتقل إلى الدوري الصيني.



وقال ألارديس: "لقد شعرت بالرضا الشديد لأنهم تواصلوا معي حول الأمر، لكنني قلت بأدب لا".



وتابع: "لم أتحدث أبداً مع ​مايك آشلي​ (مالك نيوكاسل). اتصل بي وكيل أعمالي، لقد فكرت في الأمر وألقيت نظرة سريعة على الموقف وشكرتهم كثيرًا ولكن هذا المنصب ليس لي".