ضمك السعودى يعلن تعاقده مع محمد جاسم

أعلن نادي ضمك السعودي لكرة القدم تعاقده مع الحارس محمد جاسم، بدون الإفصاح عن قيمة ومدة العقد.



ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر"، صورة للحارس، معلقا عليها "محمد جاسم ضمكاوي".



ولعب جاسم مع فرق الناشئين والشباب بالنادي الأهلي السعودي، كما لعب في نادي فاتيما البرتغالي لمدة موسم واحد.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه النادي توقيع مخالصة مالية مع الحارس متعب شراحيلي، لتنتهي علاقته رسميا بالنادي.



وذكر النادي أيضا أن صالح أبونخاع، رئيس النادي، وجه شكره وتقديره للاعبة نيابة عن مجلس الإدارة والجماهير عن الفترة التي قضاها مع النادي، والتي شهدت صعود الفريق لدوري المحترفين.