رئيس نادي نابولي: رودريجيز يريد الانتقال إلينا ولكن طلبات الريال كبيرة

أوضح أوريلو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم أن خامس رودريجيز يريد الانتقال للنادي ولكن طلبات ريال مدريد المالية مبالغ فيها.



وأشارت تقارير صحفية إلى أن نابولي في مفاوضات متقدمة مع اللاعب ولكن أتلتيكو مدريد لم يفقد آماله في الحصول على خدمات اللاعب.



وقيل أن خامس يريد الانتقال لنابولي في صفقة يديرها كارلو أنشيلوتي، الذي درب اللاعب في ريال مدريد وبايرن ميونخ.



ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات لاورينتيس لصحيفة كوريرو ديلو سبورت الإيطالية، حيث يقول فيها :" إن خامس من أكثر اللاعبين جذبا لوسائل

الإعلام بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إنه يريد الانتقال إلينا ولكن ريال مدريد يطلب مبالغ كبيرة".



وأضاف :"مهاجم بلنسية رودريجو مورينو؟ إنه يحبنا كثيرا ولكنه يرفض الرحيل عن إسبانيا".



وعاد خامس لريال مدريد بعد انتهاء إعارته مع بايرن ميونخ الألماني التي استمرت موسمين.