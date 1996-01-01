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رياضة

باكستر: جنوب إفريقيا تحتاج لتطبيق خطط تطوير كرة القدم

الخميس 11/يوليه/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال ستيوارت باكستر، مدرب جنوب إفريقيا، إن البلاد لديها خطط رائعة لتطوير كرة القدم، لكنها بحاجة لأن تطبقها بشكل أفضل مما هو عليه الحال الآن.

وبعد خسارة منتخب جنوب إفريقيا 2-1 أمام نيجيريا، أمس الأربعاء، وخروجها من دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية، بدأ المدرب الإنجليزي في الإجابة عن "السؤال الكبير" عن مستقبل الفريق.

وقال: "لا أتحدث عن المنتخب ككتلة واحدة، بل أتحدث عن لاعبين مختلفين لديهم خبرات متنوعة في اللعب خارج البلاد. أتحدث عن تطوير العناصر الشابة في البلاد. أتحدث عن اكتشاف المواهب وتأهيل المدربين.

"لذلك فنحن لدينا خطط جيدة جدًا في جنوب إفريقيا. لكن يجب تطبيقها بشكل أفضل".

وأضاف: "أعتقد أنه إذا استطعنا مواصلة برنامج التطوير، فسيستفيد منتخب جنوب إفريقيا من ذلك، لكننا نحتاج إلى دعم. خطط تطوير كرة القدم يجب أن تحظى بدعم الجميع".

ورغم أن باكستر لم يشر صراحة إلى اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، فإن تصريحاته كانت موجهة إليه.

ولم يشعر المدرب أبدًا بالخوف من إظهار غضبه من الاتحاد المحلي للعبة، وطالبهم العام الماضي "بإعادة ترتيب الأوضاع" بعد التلكؤ في ترتيب إقامة مباريات دولية ودية للمنتخب.

وفازت جنوب إفريقيا بالبطولة في أول مرة شاركت فيها في 1996، لكنها لم تتمكن من تكرار هذا الإنجاز. وتخطت دور المجموعات في نسخة هذا العام للمرة الثانية فقط منذ 2002.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا لدور الستة عشر ضمن أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات الست. وتعرض أداء المنتخب لبعض الانتقادات العنيفة في البلاد. ثم فجر المنتخب مفاجأة وأطاح بمصر صاحبة الضيافة بالفوز 1-صفر في دور الستة عشر قبل أن يخسر في دور الثمانية أمام نيجيريا بهدف في الدقائق الأخيرة.

ووصف باكستر فترته الثانية مع المنتخب التي بدأت في مايو 2017 بأنها كانت رحلة "طويلة وصعبة".

وبدأ باكستر مشواره في الفترة الثانية بتحقيق مفاجأة بالفوز على نيجيريا في بداية التصفيات المؤهلة للبطولة. وأعقبت ذلك سلسلة من النتائج الكارثية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، منها الهزيمة ذهابًا وإيابًا أمام الرأس الأخضر لتتبدد فرص المشاركة في البطولة التي أقيمت العام الماضي في روسيا.

وبعدها نجحت جنوب إفريقيا في خوض 15 مباراة بدون هزيمة، وانتهت هذه السلسلة بالخسارة أمام ساحل العاج في أولى مباريات الفريق في البطولة الإفريقية المقامة في مصر.

وقال باكستر: "منذ خوضنا لتلك المباراة في نيجيريا (في التصفيات)، حدث تغير كبير في تشكيلة الفريق. أعتقد أن 30 لاعبًا شاركوا دوليًا لأول مرة خلال آخر عامين:"كانت رحلة صعبة لأنك كمدرب لو قمت بإجراء تغييرات، فإنها تلقى قبولًا في بعض الأحيان. قمت بضم بعض اللاعبين الشبان وهو أمر حظى
بشعبية كبيرة، لكن إذا خسرت مباريات ولم يقدم اللاعبون أداءً جيدًا ينقلب الحال".

"جئت إلى هنا في الحقيقة لأحاول منح هذا الفريق خبرة خوض بطولات كبرى، وهو ما كان اللاعبون يفتقدونه، أنا واثق أن هذه التجربة ستنعكس بشكل جيد على اللاعبين، ولكن عليك أن تتعلم. عليك أن تستفيد وتعدل أوضاعك وتتحسن. لهذا السبب نحن بحاجة إلى أن نتحسن".
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