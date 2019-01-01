مدرب الأهلى يشيد بمعسكر الفريق فى إسبانيا

أشاد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بمعسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا، استعدادًا للمنافسات الرسمية المقبلة.



وقال يوسف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، كان موفقًا للغاية في اختيار مكان المعسكر الذي يعد نموذجيًا في كل شىء، نظرًا إلى توافر كل الإمكانات التي تساعد على النجاح، وهو ما يساعد الجهاز الفني على استكمال برامجه التأهيلية استعدادًا للمرحلة القادمة .



وأضاف المدرب العام للأهلي، أن أهداف المعسكر الحالي تختلف عن طبيعة المعسكرات المعتادة التي تستهدف إعداد اللاعبين للموسم الجديد ، فهذا المعسكر يأتي خلال استكمال الأهلي للموسم الحالي، وأمامه مباراتان حاسمتان في بطولة الدوري ، ولهذا يسعى الجهاز للوصول بالفريق إلى أفضل مستوى من اللياقة البدنية والفنية من خلال تكثيف التدريبات قبل مواجهة المقاولون المقبلة .



وأوضح يوسف أن الأهلي يسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه من هذه المرحلة، مشددًا على أن الجهاز الفني وضع برنامجًا متكاملًا خلال فترة المعسكر يعمل من خلاله على أكثر من اتجاه؛ سواء من الناحية البدنية أو الخططية والمهارية، مع استكمال النواقص التي يحتاجها كل لاعب.



وشدد المدرب العام على أن الجهاز الفني لا يهمه في المقام الأساسي نتيجة المباريات الودية أثناء فترة المعسكر، مؤكدًا أن النتائج ليست مهمة هنا؛ لأن الجهاز الفني لديه أهداف أخرى من وراء هذه المباريات، أهمها رؤية أكبر عدد من اللاعبين مع الوقوف بشكل مبدئي على بعض النواقص التي يحتاجها الفريق وغيرها من الأمور الفنية التي يسعى الجهاز من ورائها للوصول باللاعبين إلى قمة المستوى الفني والبدني مع نهاية فترة المعسكر.



وأوضح محمد يوسف، أن الفريق سيخوض اليوم الودية الثانية أمام نيو بورت كاونتي الإنجليزي، وهي بالتأكيد ستكون أقوى من مباراة سوكر سمارت، وسيتم من خلالها تنفيذ رؤية وأهداف معينة للجهاز، ومن بينها منح بعض اللاعبين فترة مشاركة أطول وسط احتكاك قوي للوقوف على مستوى الفريق بدقة وعلاج السلبيات والبناء على الإيجابيات خلال الفترة المتبقية من عمر المعسكر .



وقال إن انضمام اللاعبين الدوليين إلي معسكر إسبانيا مهم للغاية لاستكمال عناصر الفريق وانسجامهم سريعًا في خطة الإعداد، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيجلس معهم فور وصولهم لتوضيح أهمية المرحلة الحالية ومحو آثار الخروج من بطولة إفريقيا والانخراط سريعًا في أجواء المعسكر .



وأشار المدرب العام إلى أن لاعبي الأهلي الدوليين لديهم من الخبرة ما يكفي لتجاوز أي شيء، وقال إن كرة القدم لا تتوقف عند الانتصارات أو الانكسارات واللاعب المحترف هو الذي يعيش بتوازن نفسي ولا ينتشي كثيرًا عند التتويج ببطولة أو ينكسر عند الخسارة في أخرى.