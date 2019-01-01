لاسارتى يعقد جلسة مع محمد نجيب على هامش مران الفريق بإسبانيا

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، جلسة قصيرة مع محمد نجيب، مدافع الفريق، عقب نهاية المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب لافينكا في معسكر إسبانيا.



وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي فقد تحدث لاسارتي مع نجيب في حضور أليخاندرو، مخطط الأحمال، عن بعض الأمور الفنية في ظل عودة اللاعب للمشاركة في المباريات، بعد غياب استمر لعدة شهور بسبب الإصابة.



وكان نجيب قد شارك في الشوط الأول من مباراة سوكر سمارت الودية، التي فاز بها الأهلي بتسعة أهداف دون مقابل.



من جانبه، أدى محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تدريبات بدنية إضافية على هامش مران الفريق.



وخاض اللاعب فقرات بدنية متنوعة لتجهيزه بشكل مناسب بعد تعافيه من آلام العضلة الخلفية التي أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.



ويلعب الأهلي مباراة ودية في السادسة والنصف مساء اليوم أمام فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي ضمن معسكر الإعداد الخارجي، استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام جولات بطولة الدوري.



وحرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، خلال المران على تنفيذ العديد من الفقرات الخططية، وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة بالكرة مع التركيز على الاختراق من العمق لإنهاء الهجمات بشكل سليم.



ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا خاصا للأنجولي جيرالدو بعد وصوله أمس لمعسكر الفريق في إسبانيا.



ويخضع اللاعب لتدريبات بدنية وأحمال محددة للارتقاء بالنواحي البدنية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.



وكان جيرالدو قد حصل على راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام في مصر حاليا، قبل الانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.