الخميس 11 يوليه 2019 الموافق 08 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

اقتصاد

البنوك تهبط بمؤشر البحرين لدى إغلاق آخر تعاملات الأسبوع

الخميس 11/يوليه/2019 - 02:19 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
طباعة
تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرًا 2.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.09 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 711 ألف دينار بحريني.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 9.50% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.30% بضغوط هبوط سهم بى.أم.أم.أى بنسبة 1.85%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللا سلكية بنسبة 0.26%، شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.3% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.62%.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

تشغيل 10 قطارات بمواعيد مختلفة بداية من السبت المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

8 مشروعات قوانين يصوت عليها البرلمان نهائيًا اليوم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

انتهاء تصحيح مواد الثانوية العامة اليوم

منذ يوم

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ads

الصور

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

ads

الأكثر قراءة

«غش التفويلة».. محطات وقود تتلاعب في أسعار وكميات البنزين

البترول: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

إعلامي الوزراء يكشف حقيقة تداول "شمام" مُسرطن بالأسواق

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

ستوديو

أستاذ تمويل: تراجع معدل التضخم يساند البنك المركزى فى خفض سعر الفائدة (فيديو)

تعرّف على تفاصيل أول مؤتمر للجامعات الإفريقية فى مصر (فيديو)

رمضان صبحى يكشف حقيقة توقيعه للزمالك (شاهد)

الداخلية الليبية: نواجه تحديات كبرى ضد الميليشيات الإرهابية (فيديو)

ads

رياضة

اياكس يناور يوفنتوس بشأن دي ليخت

مانشستر يونايتد ينقض على الصربي سافيتش

جريزمان وحيداً في الكامب نو!

الارديس: رفضت تدريب نيوكاسل

الرئيس نيوز

لماذا تأخر الإعلان عن وثيقة الاتفاق بين "العسكري" و"قحت"؟

"بنجيب بطولات".. كوميديا سوداء من أبطال الرياضات الأخرى: "محتاجين دعم حقيقي"

النواب يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة والجمعيات الأهلية والملكية الفكرية

لماذا ترتدي الأميرات والملكات السترات الجلدية في باريس؟

منوعات

وفاة فرنسى مصاب بالشلل الرباعى تنفيذًا لحكم قضائى

الصين تجلي 80 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والسيول

ناهد السيد تكتب.. مين اللى ما يحبش فاطمة؟

مجلس المجتمعات المسلمة ومعهد الاستشراق يبحثان سبل التعاون العلمي والثقافي

كشكول

التفاصيل الكاملة للمسابقة الموحدة للالتحاق بكليات التجارة والزراعة والحقوق

''تعليم الشرقية'' عقد دورات تدريبية مجانية للمتقدمين لأولى ثانوي

جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول بمسابقة إناكتس العالمية لريادة الأعمال

التعليم: تعلن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة

إسلام سياسي

أيمن الظواهري يحرض ضد القوات الهندية في كشمير

قنوات الإخوان تعرض دورات تدريبية لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

الصومال تعدم ٣ من عناصر حركة الشباب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
جلال حمام
بلغت إفريقيا المُراد.. والتحديات ما زالت جِسامًا
صفوت البياضي
الديك الفرنسى أمام القضاء
أحمد بهاء الدين شعبان
جدل الدين والحرية 1
المزيد
ads

الثقافة

لقاءات شعرية في حب فاروق شوشة بـ"ثقافة دمياط"

ذكرى الشيخ إمام بثقافة الإسماعيلية

27 يوليو معرض عن أعمال محمد خان بجاليري لمسات

"المصيف وشاطئ البحر" ورشة فنية بثقافة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك