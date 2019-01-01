البنوك تهبط بمؤشر البحرين لدى إغلاق آخر تعاملات الأسبوع

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرًا 2.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.09 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 711 ألف دينار بحريني.



وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 9.50% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.30% بضغوط هبوط سهم بى.أم.أم.أى بنسبة 1.85%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللا سلكية بنسبة 0.26%، شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.3% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.62%.