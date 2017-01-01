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اقتصاد

أوبك تتوقع تراجع الطلب على نفط الدول الأعضاء في 2020

الخميس 11/يوليه/2019 - 02:17 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم - وكالات
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تتوقع منظمة أوبك تراجع الطلب على النفط الخاص بأعضائها خلال العام المقبل، ما يشير إلى حدوث فائض في المعروض من جانبها.

وكشف التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط، الصادر اليوم الخميس، عن أن الطلب المتوقع على نفط أعضاء أوبك في عام 2020 سيصل إلى 29.3 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بنحو 1.3 مليون برميل من مستويات عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن الطلب على النفط من أوبك خلال العام الجاري تم تعديله بالرفع بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، ليصبح 30.6 مليون برميل يوميًا.

لكن مع ذلك لا يزال الطلب على نفط أعضاء منظمة أوبك أقل بنحو مليون برميل يوميًا عن مستويات عام 2018.

وبالنسبة لتقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2019 فظل ثابتًا عند 1.14 مليون برميل يوميًا، ليصل إجمالي الطلب في العام بأكمله إلى 99.87 مليون برميل يوميًا.

وحسب التقديرات الأولية، فإن نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 من المتوقع أن يبلغ 1.14 مليون برميل يوميًا، ليكون إجمالي الاستهلاك العالمي المتوقع 101.01 مليون برميل يوميًا.

أما على صعيد نمو المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في أوبك خلال العام الحالي، فتمت مراجعة التقديرات بالخفض بمقدار 95 ألف برميل يوميًا، ليصبح 2.05 مليون برميل يوميًا.

ويعني ذلك أن إجمالي المعروض النفطي من دول خارج أوبك سوف يسجل 64.43 مليون برميل يوميًا خلال عام 2019.

ويرجع التعديل بالخفض بشكل أساسي إلى تمديد تعديلات الإنتاج من قبل الدول المشاركة في إعلان التعاون للمنظمة.

وفيما يتعلق بعام 2020، فمن المتوقع أن ينمو المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في أوبك بنحو 2.4 مليون برميل يوميًا، ليبلغ في المتوسط 66.87 مليون برميل يوميًا.

وحسب التقرير الشهري، فإن إنتاج منظمة أوبك تراجع بمقدار 68 ألف برميل يوميًا خلال شهر يونيو الماضي، ليسجل 29.830 مليون برميل يوميًا.
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