بورصة الكويت تواصل التباين عند الإغلاق بعد 5 أيام من الصعود

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وحيث ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي، وذلك بعد 5 أيام من الصعود المتواصل.



وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحا عدد 1.03 نقطة ليغلق عند مستوى 6127.12 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحًا عدد 9.49 نقطة ليغلق عند مستوى 6776.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% خاسرا عدد 16.73 نقطة ليغلق عند مستوى 4845.41 نقطة.



وجرى التداول بختام التعاملات على 235.2 مليون سهم بقيمة 56.8 مليون دينار كويتى عبر 10679 صفقة.



وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.31%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%.



وجاء سهم "تحصيلات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.16%، تليه تجارة بنسبة 9.55%، ثم شركة وطنية الدولية القابضة بنسبة 9.47%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.10% ثم سنام بنسبة 9.09%، ثم المدن بنسبة 8.85%.