البطالة في اليونان تتراجع إلى 17.6% في أبريل

أعلن مكتب الإحصاء اليوناني اليوم الخميس، تراجع معدل البطالة في البلاد في أبريل الماضي إلى 17.6% على أساس سنوي مقابل 19.8%، إلا أن البطالة في صفوف الشباب لا تزال مرتفعة بصورة

لافتة.



وتجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة في اليونان من أعلى المعدلات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، إلى جانب إسبانيا وإيطاليا.



وذكر مكتب الإحصاء اليوناني أن البيانات المعدلة موسميا أظهرت أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما سجل 30.4%.



وأدت حكومة جديدة في اليونان اليمين الدستورية هذا الأسبوع بعد انتخابات مبكرة فاز فيها حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ بزعامة رئيس الوزراء الجديد كرياكوس ميتسوتاكيس على حزب "سيريزا" بزعامة رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس.



وعاد المحافظون للحكم بعد 11 شهرا من خروج اليونان من خطة الإنقاذ الدولية الثالثة والأخيرة، والتي اضطرت للموافقة على شروطها من أجل الحصول على دعم مالي يمكنها من الخروج من أزمة مالية طاحنة أصابت الاقتصاد الوطني بالشلل في عام 2010.



وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، اضطرت حكومة تسيبراس لتنفيذ حزم من الإصلاحات القاسية التي طالب بها الدائنون الدوليون.



وعلى مدار العام الماضي بدأت البلاد تدريجيا في العودة إلى أسواق رأس المال وتمويل نفسها.



وتعهد ميتسوتاكيس بمواصلة الإصلاحات لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والنمو والوظائف، وفي نفس الوقت العمل من أجل شروط ميسرة لسداد الديون.