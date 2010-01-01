الخميس 11 يوليه 2019 الموافق 08 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

اقتصاد

البطالة في اليونان تتراجع إلى 17.6% في أبريل

الخميس 11/يوليه/2019 - 02:09 م
جريدة الدستور
طباعة
أعلن مكتب الإحصاء اليوناني اليوم الخميس، تراجع معدل البطالة في البلاد في أبريل الماضي إلى 17.6% على أساس سنوي مقابل 19.8%، إلا أن البطالة في صفوف الشباب لا تزال مرتفعة بصورة
لافتة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة في اليونان من أعلى المعدلات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، إلى جانب إسبانيا وإيطاليا.

وذكر مكتب الإحصاء اليوناني أن البيانات المعدلة موسميا أظهرت أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما سجل 30.4%.

وأدت حكومة جديدة في اليونان اليمين الدستورية هذا الأسبوع بعد انتخابات مبكرة فاز فيها حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ بزعامة رئيس الوزراء الجديد كرياكوس ميتسوتاكيس على حزب "سيريزا" بزعامة رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس.

وعاد المحافظون للحكم بعد 11 شهرا من خروج اليونان من خطة الإنقاذ الدولية الثالثة والأخيرة، والتي اضطرت للموافقة على شروطها من أجل الحصول على دعم مالي يمكنها من الخروج من أزمة مالية طاحنة أصابت الاقتصاد الوطني بالشلل في عام 2010.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، اضطرت حكومة تسيبراس لتنفيذ حزم من الإصلاحات القاسية التي طالب بها الدائنون الدوليون.

وعلى مدار العام الماضي بدأت البلاد تدريجيا في العودة إلى أسواق رأس المال وتمويل نفسها.

وتعهد ميتسوتاكيس بمواصلة الإصلاحات لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والنمو والوظائف، وفي نفس الوقت العمل من أجل شروط ميسرة لسداد الديون.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

إعلامي الوزراء يكشف حقيقة تداول "شمام" مُسرطن بالأسواق

منذ يوم

«غش التفويلة».. محطات وقود تتلاعب في أسعار وكميات البنزين

منذ يوم

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

منذ حوالي 3 ساعات

تعيين المستشار سيد مرعى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا

ads

الصور

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

ads

الأكثر قراءة

«غش التفويلة».. محطات وقود تتلاعب في أسعار وكميات البنزين

البترول: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

إعلامي الوزراء يكشف حقيقة تداول "شمام" مُسرطن بالأسواق

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

ستوديو

أستاذ تمويل: تراجع معدل التضخم يساند البنك المركزى فى خفض سعر الفائدة (فيديو)

تعرّف على تفاصيل أول مؤتمر للجامعات الإفريقية فى مصر (فيديو)

رمضان صبحى يكشف حقيقة توقيعه للزمالك (شاهد)

الداخلية الليبية: نواجه تحديات كبرى ضد الميليشيات الإرهابية (فيديو)

ads

رياضة

اياكس يناور يوفنتوس بشأن دي ليخت

مانشستر يونايتد ينقض على الصربي سافيتش

جريزمان وحيداً في الكامب نو!

الارديس: رفضت تدريب نيوكاسل

الرئيس نيوز

لماذا تأخر الإعلان عن وثيقة الاتفاق بين "العسكري" و"قحت"؟

"بنجيب بطولات".. كوميديا سوداء من أبطال الرياضات الأخرى: "محتاجين دعم حقيقي"

النواب يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة والجمعيات الأهلية والملكية الفكرية

لماذا ترتدي الأميرات والملكات السترات الجلدية في باريس؟

منوعات

وفاة فرنسى مصاب بالشلل الرباعى تنفيذًا لحكم قضائى

الصين تجلي 80 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والسيول

ناهد السيد تكتب.. مين اللى ما يحبش فاطمة؟

مجلس المجتمعات المسلمة ومعهد الاستشراق يبحثان سبل التعاون العلمي والثقافي

كشكول

التفاصيل الكاملة للمسابقة الموحدة للالتحاق بكليات التجارة والزراعة والحقوق

''تعليم الشرقية'' عقد دورات تدريبية مجانية للمتقدمين لأولى ثانوي

جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول بمسابقة إناكتس العالمية لريادة الأعمال

التعليم: تعلن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة

إسلام سياسي

أيمن الظواهري يحرض ضد القوات الهندية في كشمير

قنوات الإخوان تعرض دورات تدريبية لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

الصومال تعدم ٣ من عناصر حركة الشباب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
جلال حمام
بلغت إفريقيا المُراد.. والتحديات ما زالت جِسامًا
صفوت البياضي
الديك الفرنسى أمام القضاء
أحمد بهاء الدين شعبان
جدل الدين والحرية 1
المزيد
ads

الثقافة

لقاءات شعرية في حب فاروق شوشة بـ"ثقافة دمياط"

ذكرى الشيخ إمام بثقافة الإسماعيلية

27 يوليو معرض عن أعمال محمد خان بجاليري لمسات

"المصيف وشاطئ البحر" ورشة فنية بثقافة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك