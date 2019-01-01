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حوادث

منع الشهر العقارى من تسجيل أراضى الوزارات إلا بموافقة الرئاسة

الخميس 11/يوليه/2019 - 02:00 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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أصدرت مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، الخميس، تعليمات إلى جميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات، بعدم شهر أو قيد أو اتخاذ أي إجراء متعلق بالتصرف في أراضي أو أصول الجهات التابعة للوزارات وأجهزة الدولة وجميع الجهات التابعة لوزارة العدل، والشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، إلا بعد العرض على رئيس الجمهورية والتصديق عليها.

ونصت التعليمات على عدم التصرف في أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال، خاصة أراضي تلك الشركات، إلا بعد العرض على رئاسة الجمهورية، وأن يكون ذلك تحت المسئولية المباشرة لمستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، كما نصت التعليمات على عدم تسجيل بيوعات الأراضي المذكورة بالشهر العقاري إلا بموجب التصديق المذكور.

وتضمن القرار أنه عند التعامل على الأراضي الواقعة من الحظر المتقدم يتعين مطالبة الجهة صاحبة الولاية أو ممثل الشخص الاعتباري تقديم ما يفيد بتصديق رئيس الجمهورية على التصرف في مكتب الشهر العقاري المختص بخطاب معتمد ممهور بخاتم شعار جمهورية بما يفيد ذلك، على أن يرفق أصل الخطاب بالمحرر عنده شهره.
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