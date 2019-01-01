العراق: مقتل 11 مسلحًا من "داعش" في عملية إرادة النصر

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، مقتل 11 مسلحًا من تنظيم "داعش" الإرهابي، وتطهير 270 ألف كم من الأراضي في إطار عملية إرادة النصر.



وقالت القيادة- في بيان عن نتائج العملية، أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن القطاعات المشتركة في عملية إرادة النصر تمكنت من تحقيق الأهداف المرسومة، حيث تم تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار باتجاه الحدود الدولية العراقية السورية، بمساحة 270985 كم2، وخلال عمليات التطهير تم تدمير بقايا قدرات للعدو.



وأضافت أن القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي نفذت إسنادًا مباشرًا لعملية إرادة النصر، حيث نفذت القوة الجوية 4 طلعات جوية، وطيران الجيش 37 طلعة، وطيران التحالف الدولي 77 طلعة، مشيرًا إلى إصابة مقاتلين اثنين خلال عملية النصر من أبطال اللواء 42 في الحشد الشعبي.



وأوضح البيان أنه تم العثور على 21 عبوة ناسفة، وتدمير 54 عبوة، والقبض على 8 عناصر إرهابية، وتدمير 101 مضافة لـ"داعش".



كانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت، أمس الأربعاء، انطلاق المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر"، التي تستهدف عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.