الخميس 11 يوليه 2019 الموافق 08 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

العراق: مقتل 11 مسلحًا من "داعش" في عملية إرادة النصر

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:58 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، مقتل 11 مسلحًا من تنظيم "داعش" الإرهابي، وتطهير 270 ألف كم من الأراضي في إطار عملية إرادة النصر.

وقالت القيادة- في بيان عن نتائج العملية، أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن القطاعات المشتركة في عملية إرادة النصر تمكنت من تحقيق الأهداف المرسومة، حيث تم تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار باتجاه الحدود الدولية العراقية السورية، بمساحة 270985 كم2، وخلال عمليات التطهير تم تدمير بقايا قدرات للعدو.

وأضافت أن القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي نفذت إسنادًا مباشرًا لعملية إرادة النصر، حيث نفذت القوة الجوية 4 طلعات جوية، وطيران الجيش 37 طلعة، وطيران التحالف الدولي 77 طلعة، مشيرًا إلى إصابة مقاتلين اثنين خلال عملية النصر من أبطال اللواء 42 في الحشد الشعبي.

وأوضح البيان أنه تم العثور على 21 عبوة ناسفة، وتدمير 54 عبوة، والقبض على 8 عناصر إرهابية، وتدمير 101 مضافة لـ"داعش".

كانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت، أمس الأربعاء، انطلاق المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر"، التي تستهدف عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

نظام "جديد" لتصفيات مونديال 2022 فى إفريقيا

منذ يوم

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

منذ أقل من ساعتين

الوزراء يكشف حقيقة فساد الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية

منذ حوالي 4 ساعات

تعيين المستشار سيد مرعى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا

ads

الصور

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

ads

الأكثر قراءة

«غش التفويلة».. محطات وقود تتلاعب في أسعار وكميات البنزين

البترول: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

إعلامي الوزراء يكشف حقيقة تداول "شمام" مُسرطن بالأسواق

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

ستوديو

أستاذ تمويل: تراجع معدل التضخم يساند البنك المركزى فى خفض سعر الفائدة (فيديو)

تعرّف على تفاصيل أول مؤتمر للجامعات الإفريقية فى مصر (فيديو)

رمضان صبحى يكشف حقيقة توقيعه للزمالك (شاهد)

الداخلية الليبية: نواجه تحديات كبرى ضد الميليشيات الإرهابية (فيديو)

ads

رياضة

اياكس يناور يوفنتوس بشأن دي ليخت

مانشستر يونايتد ينقض على الصربي سافيتش

جريزمان وحيداً في الكامب نو!

الارديس: رفضت تدريب نيوكاسل

الرئيس نيوز

لماذا تأخر الإعلان عن وثيقة الاتفاق بين "العسكري" و"قحت"؟

"بنجيب بطولات".. كوميديا سوداء من أبطال الرياضات الأخرى: "محتاجين دعم حقيقي"

النواب يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة والجمعيات الأهلية والملكية الفكرية

لماذا ترتدي الأميرات والملكات السترات الجلدية في باريس؟

منوعات

وفاة فرنسى مصاب بالشلل الرباعى تنفيذًا لحكم قضائى

الصين تجلي 80 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والسيول

ناهد السيد تكتب.. مين اللى ما يحبش فاطمة؟

مجلس المجتمعات المسلمة ومعهد الاستشراق يبحثان سبل التعاون العلمي والثقافي

كشكول

التفاصيل الكاملة للمسابقة الموحدة للالتحاق بكليات التجارة والزراعة والحقوق

''تعليم الشرقية'' عقد دورات تدريبية مجانية للمتقدمين لأولى ثانوي

جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول بمسابقة إناكتس العالمية لريادة الأعمال

التعليم: تعلن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة

إسلام سياسي

أيمن الظواهري يحرض ضد القوات الهندية في كشمير

قنوات الإخوان تعرض دورات تدريبية لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

الصومال تعدم ٣ من عناصر حركة الشباب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
جلال حمام
بلغت إفريقيا المُراد.. والتحديات ما زالت جِسامًا
صفوت البياضي
الديك الفرنسى أمام القضاء
أحمد بهاء الدين شعبان
جدل الدين والحرية 1
المزيد
ads

الثقافة

لقاءات شعرية في حب فاروق شوشة بـ"ثقافة دمياط"

ذكرى الشيخ إمام بثقافة الإسماعيلية

27 يوليو معرض عن أعمال محمد خان بجاليري لمسات

"المصيف وشاطئ البحر" ورشة فنية بثقافة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك