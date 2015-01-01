بالفيديو.. 90 مولود زيادة فى سكان مصر خلال مداخلة هاتفية على الهواء

قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة سابقًا لقطاع السكان، إن معدل المواليد في مصر يقل بدايةً من 2015 ولكن بشكل طفيف، وحدث موقف طريف أثناء المداخلة حيث عرض البرنامج السعة السكانية لمصر فى بداية المداخلة، ثم أعاد عرضها في آخر المداخلة فكانت المفاجئة في زيادة عدد السكان 90 مولود جديد في فترة المداخلة فقط.



وأضافت نائب وزير الصحة السابق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن الكثافة السكانية ارتفعت من 1116 لـ1120، مؤكدة أننا نزيد سنويًا حوالي 2 ونص مليون.



وأوضحت مايسة شوقي في مداخلتها مع الإعلاميين حسام الدين حسين ومها بهنسي، أن السمة الهامة في الهرم السكاني بمصر، أن ثلثه شباب مما يزيد الأمل والثقة في المستقبل.