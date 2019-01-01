تراجع إنتاج "أوبك" من النفط خلال يونيو الماضى

تراجع إنتاج منظمة أوبك من النفط خلال يونيو الماضي، بمقدار 68 ألف برميل يوميًا بقيادة إيران.



وكشف التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الخميس، أن الإنتاج تراجع في يونيو الماضي إلى 29.830 مليون برميل يوميًا، مقابل 29.898 مليون برميل في مايو السابق له.



وقادت إيران التراجع في الإنتاج، حيث هبطت إمداداتها النفطية بمقدار 142 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 2.225 مليون برميل يوميًا.



وهبط إنتاج ليبيا من النفط بمقدار 58 ألف برميل يوميًا عند 1.113 مليون برميل يوميًا.



وعلى الجانب الآخر، سجلت نيجيريا زيادة في الإنتاج بمقدار 129 ألف برميل يوميًا مُسجلة 1.855 مليون برميل يوميًا.



أما السعودية فكانت ثاني أكثر الدول زيادة للإنتاج بمقدار 126 ألف برميل يوميًا في الشهر الماضي عند 9.813 مليون برميل يوميًا.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر اليوم بنحو 0.4% إلى 67.26 دولار للبرميل.



كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.4% عند 60.65 دولار للبرميل.