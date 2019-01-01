ديلي ستار: اجتماع بروكسل رسالة تحذيرية لتركيا بأن أوروبا لا تدعمها

أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن رفض تركيا تهديدات وتحذيرات الاتحاد الأوروبي بعدم التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تقع قبالة السواحل القبرصية، يعكس مدى التوترات التي تعاني منها منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.



وأضافت الصحيفة أن قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا، أمس الأربعاء، في بروكسل لبحث العقوبات التي يجب تطبيقها على تركيا.



وأوضحت أن اجتماع بروكسل كان بمثابة رسالة تحذيرية لتركيا بأن الاتحاد يراقبها ولا يقف في صفها في ظل انتهاكها القانون الدولي والاعتداء على سيادة دولة أخرى.



بينما انتقد وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، إجراءات الاتحاد الأوروبي التي اعتبرها تدابير منفردة، ولا يمكنها وقف سلوك تركيا المزعزع للاستقرار في شرق المتوسط، قائلًا: "لكن من المهم أن نرسل رسالة إلى تركيا مفادها أن أفعالها لا تخضع لمراقبة الاتحاد الأوروبي".