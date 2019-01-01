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مصر

جامعة القاهرة الأولى في مسابقة "إناكتس" العالمية لريادة الأعمال

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:53 م
جريدة الدستور
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حصد فريق جامعة القاهرة المركز الأول في مسابقة "إناكتس" مصر لريادة الأعمال، ومن المقرر أن يتوجه فريق جامعة القاهرة؛ لحضور نهائيات المسابقة العالمية في مدينة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة- وفق بيان صادر اليوم الخميس- بفريق الجامعة الطلابي الفائز في المسابقة المحلية، مؤكدًا دعمه للفريق الطلابي للحصول على مراكز متقدمة في فعاليات المسابقة العالمية التي تُقام في شهر نوفمبر المُقبل في كاليفورنيا، قائلًا: "إننا نأمل أن تنتشر فكرة ريادة الأعمال بمصر للتحول من العقل المرتبط بالوظائف الحكومية، ليصبح الأفراد رواد أعمال"، مضيفًا أن التطورات في أوروبا وجنوب شرق آسيا ارتبطت بجهود الحكومات ومبادرات الأفراد وريادة أعمالهم.

وأشار إلى أن فكرة ريادة الأعمال هي فكرة بالغة الأهمية، موضحا أن جامعة القاهرة ستبدأ تطبيق مقرر ريادة الأعمال لطلابها بدءًا من العام القادم، في إطار سعي الجامعة نحو التحول إلى نموذج جامعات الجيل الثالث، وما يفرضه هذا التحول على قدرة الشباب على الإبداع والابتكار وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال لديهم.

وكانت الشركة المنظمة لمسابقة (إناكتس) مصر قد أعلنت أسماء الجامعات الفائزة في مسابقتها المحلية، وجاءت جامعة القاهرة في المركز الأول، في حين فازت جامعة 6 أكتوبر وعين شمس بالمركزين الثاني والثالث.

يُذكر أن منظمة (إناكتس) مصر، هي منظمة دولية طلابية غير هادفة للربح، لها ‏أفرع بمعظم الجامعات المصرية تقوم بالربط بين طلاب الجامعة ‏وأعضاء هيئة التدريس ورجال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من ‏النواحي العلمية والخبرات لدى أعضاء هيئة التدريس، وتقديم فرص التدريب من خلال رجال الأعمال إلى طلاب ‏الجامعة.

ويتم تنظيم المسابقة المحلية كل عام بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، حيث تقوم كل جامعة بتقديم مشاريع مبتكرة تمس تحديات ومشاكل المجتمع ليتم تقديمها في المسابقة، بحضور رؤساء الشركات لاختيار الفريق الأكثر فعالية في إطار ثلاثة محاور، هي ريادة الأعمال، ورفع مستوى حياة أفراد المجتمع، ومراعاة العوامل البيئية والاقتصادية؛ لضمان سلامة المشاريع، حيث شارك بالمسابقة هذا الموسم ما يزيد على 6 آلاف و500 طالب من 47 جامعة "محلية حكومية وخاصة" ومعهدا.
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