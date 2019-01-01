البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات ضريبة الدمغة وحماية الملكية الفكرية

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، و جاءت موافقة المجلس نهائيًا، ووقوفا، وبأغلبية الثلثين.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الذي أعلن أنه قد ورد خطاب مجلس الدولة وتوافرت كافة الشروط القانونية والدستورية لمشروع القانون، معلنًا موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيًا.



كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بشأن حماية الملكية الفكرية.



ويهدف مشروع القانون، وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى استقدام الشركات الدولية المنتجة للتقاوى للاستثمار على الأراضي المصرية، ورفع العائد المادي للزراعة المصرية من خلال إنتاج منتجات زراعية جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري كمًا ونوعًا، وتوفير الحماية الدولية للأصناف المصرية بما يحمي المربي والموارد الوراثية المصرية، ورفع قدرات برامج التربية المصرية فنيا، من خلال تبادل الخبرات والتدريب، وزيادة قدرة برامج التربية المحلية على الحصول على التراكيب الوراثية الجديدة.