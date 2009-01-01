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سياسي

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:40 م
جريدة الدستور
السيد السعدني
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وافق مجلس النواب في جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تعديل القانون الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 .

وكان المجلس قد ناقش طلبًا لإعادة المداولة تقدمت به النائبة رشا إسماعيل بشأن أحد المواد، ولكن الحكومة رفضت الاقتراحات، وتمسكت بالنص كما ورد منها.

وأعلن الدكتور علي عبدالعال موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون وجاءت موافقة النواب وقوفا.

وينص مشروع القانون على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية، تنص على أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية، طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وكانت المادة "11" في القانون القائم تنص على إجازة إنشاء الجامعات الأهلية، بناء على طلب شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو الاثنان معا.

وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة "21" من الدستور تنص على أن تعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية، التي لا تستهدف ربحا، وتحقيقا لهذا التوجيه الدستوري.
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