رئيس هيئة الأرصاد: بعض درجات الحرارة في "جوجل" خاطئة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الجو اليوم شديدة الحرارة في كافة الأنحاء، والعظمى بالقاهرة 39 درجة.



وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة TeN، أن درجات الحرارة بجنوب الصعيد مرتفعة جدا مع ارتفاع الرطوبة، لافتًا إلى أن درجات الحرارة على "جوجل" والتطبيقات الإلكترونية غير دقيقة.



وأكد "عبدالعال"، خلال مداخلته مع الإعلاميين حسام الدين حسين ومها بهنسي، أن جوجل يقدم خدمة غير دقيقة وخاطئة، ولا يتحرى الحرارة، موضحًا أن درجة الحرارة غدًا ستكون 40 مع انخفاض نسبي في الرطوبة.