"الوزراء" ينفي إغلاق جامعة سيناء لدواع أمنية لأجل غير مسمى

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إغلاق جامعة سيناء لدواع أمنية لأجل غير مسمى.



وقال المركز في بيان صادر عنه قبل قليل، إنه تواصل مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول إغلاق جامعة سيناء لدواع أمنية، مشددةً على استقرار الأوضاع الأمنية بالمحافظة، وانتظام الدراسة بالجامعة بفرعيها بمدينتي العريش والقنطرة شرق، وفقًا للخريطة الدراسية المعلنة، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب جامعة سيناء.



وأشارت المحافظة، إلى أن الدراسة بجامعة سيناء مستمرة بشكل طبيعي خلال التيرم الصيفي الحالي نظرًا لأنها تعمل بنظام الساعات المعتمدة، لافتةً إلى أنها جزء أصيل وهام من العملية التنموية والتعليمية داخل محافظة شمال سيناء، فضلًا عن تقديمها للخدمات التعليمية المتميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، مُضيفةً أنها تسعى حاليًا للتوسع في إنشاء مبانٍ خدمية وتعليمية جديدة مما يساعد على استيعاب عدد أكبر من الراغبين في الالتحاق بها، حيث بلغ عدد المسجلين على قوائم الانتظار هذا العام أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، وهو دليل على ما حققته الجامعة من نجاح أكاديمي واسع.



وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.