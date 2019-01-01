الخميس 11 يوليه 2019 الموافق 08 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

تحقيقات وملفات

هل تحمي كاميرات المراقبة الجمال من التعذيب داخل "سوق برقاش"؟

الخميس 11/يوليه/2019 - 12:49 م
جريدة الدستور
هاني سميح
طباعة

هنا برقاش، واحد من أكبر أسواق الجمال مصر الموجود في محافظة الجيزة، هنا انتشرت صور للجمال وهي تنزف دمًا، بسبب طرق التعذيب التي يمارسها تجار السوق معهم دون رقابة كافية عليهم من الجهات المعنية بالأمر، مؤكدين أنّ تلك الطريقة ليس غيرها هي التي تجعل الجمال مستجيبة ومطيعة لهم.

مؤخرًا قررت محافظة الجيزة تركيب كاميرات مراقبة على مساحة 3 آلاف متر في السوق، بجانب بوابات الدخول والخروج وساحة المزاد، والتي تشهد وجود تجمع التجار والبائعين، لإحكام الرقابة على كافة جوانب السوق، خاصة يوم الجمعة، الذي يشهد تواجدًا كبيرًا من قِبل التجار.

"محرر الدستور" اخترق ذلك السوق، رغم تشديد أصحاب السوق على منع الغرباء من الدخول، ووضع حراس ضخام الجسد يحملون عصيان خشبية، ممتنعين عن الحديث بخصوص عمليات التعذيب التي تمارس ضد الجمال داخل السوق، وبالحديث مع أحد التجار كشف لنا سبب ضرب الجمال، وتابعية الأمر من جانب محافظة الجيزة بوضع كاميرات مراقبة لرصد طرق التعامل مع الجمال.

في الوقت نفسه، توصلت "الدستور" في الخفاء إلى أحد تجار الجمال في السوق، والذي لم ينكر وجود عمليات تعذيب للجمال داخل السوق، يوضح "محمد عنتر" أنه يعمل داخل السوق منذ عشر سنوات، وغالبًا ما تحدث تلك الأساليب المتوحشة في التعامل مع الجمال من قبل بعض التجار الذين يوظفون عمال متوحشين لديهم.

وأكد التاجر أنّ الصور المتداولة عن تعذيب بعض الجمال داخل سوق برقاش حقيقية، وليست بها تلاعب كما يدعي البعض، قائلًا "الجمل ممكن يقتل اللي قدامه لما بتجيله حالة الهياج، فالحراس بيضطروا يتعاملوا معاهم كده"، موضحًا ايضًا في حديثه مع "الدستور" أن التجار مُجبرين على التعامل مع الجمال برفق لأنه مصدر رزقهم، وإذا تم خدشه يقل سعره.

وعن مراقبة السوق، يقول "أحسن خطوة اتعملت علشان تهدي الكلام في الموضوع ده، احنا مش عارفين نشتغل من ساعة ما الناس كلها بقت شايفانا بلطجية"، يضيف "عنتر" أن الكاميرات التي وضعتها المحافظة داخل السوق سترصد جميع التحركات والأساليب المُتبعة داخل سوق برقاش، ومحاسبة المعتدين على الجمال دون ظلم الجميع.

بيان محافظة الجيزة بشأن مراقبة السوق، يؤكد أنّ التجار تعاونوا مع المحافظة في تركيب الكاميرات على عدد كبير من الزرايب، وتم ربطها بوحدة المراقبة والتحكم الرئيسية التابعة للمحافظة داخل السوق، حيث أنه سيتم متابعة وتفريغ الكاميرات دوريًا من جانب إدارة السوق، لرصد طرق التعامل مع الجمال، وإحكام الرقابة على جميع جوانب السوق.

في الوقت نفسه يشير العميد أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، إلى تنفيذ توجيهات محافظ الجيزة، من خلال شن حملة يوم الجمعة الماضي من خلال لجنة على سوق برقاش، ضمت مدير مديرية الطب البيطري، ومسؤولي الطب الوقائي والموارد البشرية في المديرية لضبط أي مخالفات، وشن حملات مفاجئة بناء على توجيهات المحافظ لعدم السماح بوجود أي مخالفات.

حدد قانون العقوبات في المادة رقم 355، عقوبة هذا النوع من الجرائم لتكون بالحبس مدة لا تزيد على سنة مع الشغل، وغرامة مالية لا تزيد عن 200 جنيه، على كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشى، كما نصت المادة 357 من القانون ذاته، على عقوبة لا تزيد على الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدًا أو سم الحيوانات المستأنسة.

وكانت أجهزة الأمن، قد ألقت القبض على 3 تجار في سوق برقاش المخصص لبيع الجمال وذلك على خلفية تعذيب الجمال أثناء تحميلها في الأسواق، وأكدت المصادر الأمنية أنه تم رصد صور تثبت تعرض عدد من الجمال للتعذيب، وطالبوا بمحاكمة المتسببين في تعذيب الجمال.

ويقول الدكتور السيد توفيق عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطرين، إن قرار تركيب كاميرات لمراقبة التجار في سوق برقاش هام للغاية وسيحد بنسبة كبيرة من الانتهاكات التي تتم في حق الجمال هناك، والتي لا نعرف عنها شئ، منوهًا أنه في الماضي كانت تأتي شكاوى كثيرة ضد التجار الموجودين في السوق والهمجية التي يتعاملون بها.

وتابع توفيق في حديثه لـ"الدستور" أن نقابة البيطرين سعيدة للغاية بهذا القرار الذي ينصر الإنسانية الغائبة عند التجار، حتى ولو كان الأمر بمثابة تفريغ للكاميرات كل فترة إلا أنه سيحد تمامًا من أعمال العنف، مطالبًا بأهمية تشديد العقوبات على مرتكبي العنف ضد أي حيوان.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطرين، أنّ الحديث الدائم حول أن تلك الطريقة هي الوحيدة التي لا يعرفون غيرها لكي يتم التعامل مع الجمال أمر عار تمامًا عن الصحة، لأن طريقة التعامل مع الجمال تختلف من شخص للآخر حسب ما يُعودون الجمال عليه في الماضي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

تونس تبحث عن الفوز الأول بأمم أفريقيا ويخشى مفاجآت مدغشقر

منذ حوالي 22 ساعة

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

منذ ساعتين

تعيين المستشار سيد مرعى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا

منذ حوالي 16 ساعة

"الوفد" يرفض تطبيق قانون "الإيجار القديم" على الأشخاص الطبيعية

ads

الصور

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

ads

الأكثر قراءة

«غش التفويلة».. محطات وقود تتلاعب في أسعار وكميات البنزين

البترول: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

التعليم تعلن نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس اليابانية للعام الجديد

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

ستوديو

نائب وزير الصحة سابقًا: النمو الاقتصادي ساعد في تحسن منظومة التأمين الصحي الشامل (فيديو)

فيديو.. طبيب جلدية يحذر من كريمات فرد الشعر (فيديو)

النواب الليبى: أجهزة الأمن قادرة على التعامل مع العناصر الإرهابية (فيديو)

إصابة 8 أشخاص فى حريق بمحطة كهرباء فى موسكو

ads

رياضة

قائد أرسنال الإنجليزى يعلن العصيان

رسميًا.. ماركانو يعود إلى بورتو

بايرن ميونخ يُجهز خطة بديلة لصفقتي ساني وديمبلي

مانشستر يونايتد يتحرك نحو بديل بوجبا

الرئيس نيوز

وزير المالية: وضعنا ضوابط لاستدامة التأمين الشامل ومراجعه النظام كل 3 سنوات

بيان حاسم من "الوزراء" بشأن منع مواطني شمال سيناء من دخول الجنوب

حقيقة انتشار "شمام مُسرطن" بالأسواق.. الوزراء يرد

تعرف على شروط الترشح لمجلس الشيوخ في ضوء القانون الجديد

منوعات

مشاركة 360 ألف شخص فى تمويل عبر الإنترنت لحماية سور الصين العظيم

شجرة صبار تخترق سيارة.. و"المعجزة تتحقق"

طرح طابع بريد تذكارى لبطولة العالم للسباحة 2019 فى كوانج جو

السيطرة على فيل آسيوى متمرد فى جنوب غربى الصين

كشكول

ورش عمل لمعلمات رياض الأطفال بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية

أمين جامعة الأزهر بأسيوط يبحث مع مديري العموم الاستعداد للعام الدراسي الجديد

البحث العلمي:مصر تحتل المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة "مختبر الجدران المتساقطة 2019"

مؤتمر «التعليم العالي» بالأزهر يناقش إصلاح مناهج العلوم والتكنولوجيا بجامعات أفريقيا

إسلام سياسي

قنوات الإخوان تعرض دورات تدريبية لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

الصومال تعدم ٣ من عناصر حركة الشباب

داعية سلفى يفتح النار على قناة الرحمة ومحمد حسان

مقالات الرأي
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
جلال حمام
بلغت إفريقيا المُراد.. والتحديات ما زالت جِسامًا
صفوت البياضي
الديك الفرنسى أمام القضاء
أحمد بهاء الدين شعبان
جدل الدين والحرية 1
المزيد
ads

الثقافة

افتتاح معرض دولى للأحجار الكريمة جنوب غربى الصين

الليلة.. عرض فيلم "Yes man" بسينما نون

اليوم.. عرض "الضوء السحرى" بمكتبة الإسكندرية

رواية "فندق كاليفورنيا".. جديد الكاتب العراقى عبدالجبار ناصر

صفحتنا ع الفيس بوك