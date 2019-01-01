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مصر

إعلامي الوزراء يكشف حقيقة تداول "شمام" مُسرطن بالأسواق

الخميس 11/يوليه/2019 - 12:47 م
شمام مُسرطن
شمام مُسرطن
محمد إبراهيم
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نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بانتشار شمام مسرطن بالأسواق يحتوي على مواد كيميائية شديدة الخطورة.

وقال المركز، في بيان صادر عنه قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود شمام مُسرطن بالأسواق أو أي محاصيل زراعية أخرى، مُشددةً على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق، وإخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وإخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة تطبيق منظومة للرقابة على محاصيل الخضر والفاكهة، وتنفيذ البرنامج القومي لتكويد المزارع، من أجل التوسع فى فتح أسواق جديدة، وذلك في إطار خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التي تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).
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