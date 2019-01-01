قائد أرسنال الإنجليزى يعلن العصيان

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، أن قائده الفرنسي لوران كوتشيلني، رفض السفر مع الفريق لخوض معسكره المغلق في الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان كوتشيلني، 33 عاما، من المتوقع أن يسافر مع أرسنال إلى أمريكا اليوم، لكنه رفض ذلك.



وذكر أرسنال في بيانه: "لوران كوتشيلني رفض السفر إلى أمريكا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد".



وأضاف البيان: "نشعر بخيبة أمل كبيرة من تصرفات لوران، والتي هي ضد قواعدنا الواضحة".



وأشار البيان "نأمل أن تتم تسوية هذه المسألة، ولن نعلن عن أي تفاصيل إضافية في الوقت الراهن".



ويمتد عقد كوتشيلني مع أرسنال لعام واحد بعدما شارك فى 29 مباراة على مستوى جميع المسابقات في الموسم الماضي.