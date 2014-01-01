رسميًا.. ماركانو يعود إلى بورتو

أعلن نادي ​بورتو البرتغالي​، عبر حسابه الرسمي في وسيلة التواصل الإجتماعي تويتر، عودة المدافع الإسباني وقائده السابق ​إيفان ماركانو​ إلى صفوفه، بعد موسم واحد قضاه في صفوف ​نادي روما​ الإيطالي.



وانضم بورتو إلى روما في صيف العام الماضي في صفقة انتقال حر، حيث شارك فقط في 13 مباراة مع الجيالوروسو.



وعاد ماركانو إلى الفريق الذي مثله بين عامي 2014 و2018، مشاركا في 150 مباراة.