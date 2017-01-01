لطلاب "التجاري".. المسابقة الموحدة للالتحاق بكليات التجارة 2 سبتمبر

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عقد امتحان المسابقة الموحدة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية للالتحاق بإحدى كليات التجارة.



يتم عقد امتحان المسابقة الموحدة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية خريجي أعوام 2017، 2018، 2019 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلى للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية.



وللطالب الحق في التقدم فرصتين متتاليتين فقط ابتداء من عام الحصول على الثانوية الفنية أو العام التالي عليه ويكون الامتحان في مستوى الثانوية العامة وفقا لما يلي: الثانوية التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة.



مبنى مجمع قاعات الامتحانات ومباني الكلية على أن تكون الفترة الأولى: من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتشمل طلبة (القاهرة،عين شمس، حلوان)



الفترة الثانية: من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا، وتشمل جميع طلاب الأقاليم وبعض طلاب (القاهرة، عين شمس، حلوان)

الرياضة: الاثنين 292019

اللغة الأولى انجليزيفرنساوي: الثلاثاء 392019

الجغرافيا: الأربعاء 492019

اللغة الثانية انجليزيفرنساوي: الخميس 592019



وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم أصل شهادة الدبلوم + صورة منها، وأصل شهادة الميلاد + صورة منها، وأصل البطاقة الشخصية + صورة منها، وعدد 3 صور شخصية، على أن تكون مواعيد تقديم الطلبات ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2872019 وحتى يوم الخميس الموافق 882019.