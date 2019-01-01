الحكومة: لا زيادة في أسعار السجائر المحلية بسبب "الوقود"
الخميس 11/يوليه/2019 - 12:40 م
محمد إبراهيمطباعة
نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن زيادة أسعار السجائر المحلية نتيجة تحريك أسعار الوقود.
وقال المركز في بيان له منذ قليل، أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة سواء في أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، وأن أسعارها الحالية كما هي تمامًا ولم تشهد أي تغيير بعد تحريك أسعار الوقود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
وقال المركز في بيان له منذ قليل، أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة سواء في أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، وأن أسعارها الحالية كما هي تمامًا ولم تشهد أي تغيير بعد تحريك أسعار الوقود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).