إخماد حريق شقة سكنية فى المرج

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، الخميس، في إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بشارع بنطاق قسم شرطة المرج، دون وقوع إصابات.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بنطاق قسم شرطة المرج.



على الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء، وفرض كردون أيمن لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماده دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.