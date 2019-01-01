الوزراء ينفى غلاء تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.



وقال المركز في بيان صادر عنه منذ قليل، إنه تواصل مع وزارة النقل, التي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لرفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود, وأن هيئة السكك الحديدية ستتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم فى تشغيل جرارات القطارات، دون أي أعباء على الركاب، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي الهام.



وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، خاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري.