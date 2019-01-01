بايرن ميونخ يُجهز خطة بديلة لصفقتي ساني وديمبلي

وضع نادي بايرن ميونخ الألماني خطة بديلة لتعويض فشله في إبرام صفقة هجومية من العيار الثقيل، بعد رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري.



وارتبط النادي البافاري مؤخرًا بالتعاقد مع ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل التحول صوب عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني.



وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت بيلد"، فإن فشل النادي البافاري في جلب أحد الثنائي لملعب أليانز أرينا، جعله يضع خطة بديلة.



وأفادت الصحيفة بأن البايرن وجّه أنظاره نحو ستيفن بيرجوين، جناح آيندهوفن الهولندي، من أجل ضمه حال فشله في الظفر بتوقيع ساني أو ديمبلي.



وكان فولكو فان كوبيرين، وكيل بيرجوين، قد تحدث لشبكة ESPN قائلًا: "بايرن ميونخ فريق عظيم، ومن الرائع اهتمامهم بستيفن".



ويحتاج مسئولو البايرن لاتخاذ قرار نهائي بنهاية الأسبوع، لتحديد موقف النادي من دخول محادثات رسمية مع آيندهوفن على ضم الجناح الهولندي.

