مانشستر يونايتد يتحرك نحو بديل بوجبا

يبدو مانشستر يونايتد متخوفًا من مسألة رحيل لاعبه الفرنسي، بول بوجبا، هذا الصيف، حيث استقر المدرب أولي جونار سولسكاير على بديله.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن مانشستر يونايتد ينوي التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب لاتسيو.



ويستعد النادي الإنجليزي لتقديم عرض رسمي، بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني، لضم سافيتش، تحسبا لرحيل بوجبا المحتمل.



لكن مانشستر يونايتد سيواجه مشكلة تتمثل في رغبة كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، في الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني، مقابل بيع اللاعب البالغ من العمر (24 عامًا)، ولا يعتزم تخفيض المبلغ.



ومن المعروف أن ميلينكوفيتش سافيتش، الذي وقع عقدًا جديدًا مع لاتسيو، في أكتوبر الماضي، يرغب في خوض تجربة جديدة.



لكنه في الوقت ذاته لن يتمرد على النادي الإيطالي، ولن يمانع في البقاء لعام آخر إذا كانت تلك رغبة لاتسيو، حسب الشبكة.



وكان يونايتد مهتمًا بميلينكوفيتش سافيتش منذ فترة طويلة، حيث تابعه جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق، وكان حريصًا على التعاقد معه.



وسجل سافيتش 31 هدفًا في 138 مباراة مع لاتسيو، منذ انضمامه قادمًا من جينك البلجيكي، في يوليو 2014.