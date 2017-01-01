مدافع روما ينضم رسميًا إلى بورتو

أعلن نادي بورتو البرتغالي، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع مدافع فريق روما، لينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكر الحساب الرسمي لنادي بورتو بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النادي تمكن من إبرام صفقة التعاقد مع الإسباني إيفان ماركانو، مدافع الذئاب، بعقد يمتد 4 سنوات مقبلة، لينتهي في 2023 المقبل.



وتشير تقارير صحفية إلى أن روما وبورتو توصلا لاتفاق على رحيل ماركانو إلى البرتغال، في صفقة تبلغ قيمتها 5 ملايين يورو.



يذكر أن إيفان ماركانو انضم إلى روما في صيف 2018، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن بورتو.



وشارك ماركانو في 13 مباراة فقط على مدار الموسم المنصرم، تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد.