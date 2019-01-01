ريال مدريد يبدأ رحلة البحث عن 200 مليون يورو

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني في الوقت الحالي عن 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي الشاب بول بوجبا، 26 عاما، من صفوف مانشستر يونايتد.



ريال مدريد صرف 303 ملايين يورو لضم خمسة لاعبين في الصيف، ونجح في جمع 125 مليون يورو من بيع اللاعبين.



ووفقا لصحيفة ماركا هناك لاعبون ما زالوا خارج الحاجة، ومعروضون للبيع في صفوف النادي، وهم جاريث بيل وإيسكو وماريانو دياز وخاميس رودريجيز وخيسوس فاييخو وكايلور نافاس، ولوكاس فاسكيز.



ويعمل ريال مدريد في الأيام القليلة المقبلة من أجل جمع 200 مليون يورو، من أجل المساواة بين عدد الأموال التي أنفقها النادي هذا الصيف وبين الأموال التي دخلت إلي خزينة ريال مدريد من بيع اللاعبين.



ويصر مانشستر يونايتد على رفض فكرة بيع بوجباهذا الصيف، لكن يعتقد مسئولو ريال مدريد أن تقديم عرض قوي بقيمة 180 مليون يورو سوف يساهم بقوة في ترحيب إدارة الشياطين الحمر البريطانية بفكرة بيع اللاعب.