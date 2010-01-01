الخميس 11 يوليه 2019 الموافق 08 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

الحكومة: استبعاد بعض أصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد "شائعة"

الخميس 11/يوليه/2019 - 12:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
طباعة
أكد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول استبعاد الحكومة بعض فئات أصحاب المعاشات فى مشروع قانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال المركز في بيان له منذ قليل، إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة لاستبعاد أي فئة من فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُوضحةً أن الهدف من القانون هو إصلاح نظام التأمين الاجتماعي، دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

وأكدت الوزارة على حرص الحكومة التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018-2019 بلغت 176 مليار جنيه لعدد 9.7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنة بـ54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010-2011 لعدد 8.133 مليون مستفيد.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن فلسفة مشروع قانون التأمينات الجديد ترتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقًا للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439).
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرنسا تخصص 12 مليار دولار لبرنامج تطوير قواتها المسلحة

حقيقة عدم تحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات

"الوزراء" يوافق على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات

"قوى عاملة البرلمان" توافق مبدئيا على قانون المعاشات الجديد

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

«غش التفويلة».. محطات وقود تتلاعب في أسعار وكميات البنزين

منذ حوالي 16 ساعة

"الوفد" يرفض تطبيق قانون "الإيجار القديم" على الأشخاص الطبيعية

منذ حوالي 22 ساعة

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

منذ ساعة و 6 دقيقة

انتهاء تصحيح مواد الثانوية العامة اليوم

ads

الصور

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

ads

الأكثر قراءة

«غش التفويلة».. محطات وقود تتلاعب في أسعار وكميات البنزين

البترول: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

التعليم تعلن نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس اليابانية للعام الجديد

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

ستوديو

نائب وزير الصحة سابقًًا: النمو الاقتصادى ساعد فى تحسن منظومة التأمين الصحى الشامل (فيديو)

فيديو.. طبيب جلدية يحذر من كريمات فرد الشعر (فيديو)

النواب الليبى: أجهزة الأمن قادرة على التعامل مع العناصر الإرهابية (فيديو)

إصابة 8 أشخاص فى حريق بمحطة كهرباء فى موسكو

ads

رياضة

قائد أرسنال الإنجليزى يعلن العصيان

رسميًا.. ماركانو يعود إلى بورتو

بايرن ميونخ يُجهز خطة بديلة لصفقتي ساني وديمبلي

مانشستر يونايتد يتحرك نحو بديل بوجبا

الرئيس نيوز

وزير المالية: وضعنا ضوابط لاستدامة التأمين الشامل ومراجعه النظام كل 3 سنوات

بيان حاسم من "الوزراء" بشأن منع مواطني شمال سيناء من دخول الجنوب

حقيقة انتشار "شمام مُسرطن" بالأسواق.. الوزراء يرد

تعرف على شروط الترشح لمجلس الشيوخ في ضوء القانون الجديد

منوعات

مشاركة 360 ألف شخص فى تمويل عبر الإنترنت لحماية سور الصين العظيم

شجرة صبار تخترق سيارة.. و"المعجزة تتحقق"

طرح طابع بريد تذكارى لبطولة العالم للسباحة 2019 فى كوانج جو

السيطرة على فيل آسيوى متمرد فى جنوب غربى الصين

كشكول

ورش عمل لمعلمات رياض الأطفال بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية

أمين جامعة الأزهر بأسيوط يبحث مع مديري العموم الاستعداد للعام الدراسي الجديد

البحث العلمي:مصر تحتل المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة "مختبر الجدران المتساقطة 2019"

مؤتمر «التعليم العالي» بالأزهر يناقش إصلاح مناهج العلوم والتكنولوجيا بجامعات أفريقيا

إسلام سياسي

قنوات الإخوان تعرض دورات تدريبية لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

الصومال تعدم ٣ من عناصر حركة الشباب

داعية سلفى يفتح النار على قناة الرحمة ومحمد حسان

مقالات الرأي
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
جلال حمام
بلغت إفريقيا المُراد.. والتحديات ما زالت جِسامًا
صفوت البياضي
الديك الفرنسى أمام القضاء
أحمد بهاء الدين شعبان
جدل الدين والحرية 1
المزيد
ads

الثقافة

افتتاح معرض دولى للأحجار الكريمة جنوب غربى الصين

الليلة.. عرض فيلم "Yes man" بسينما نون

اليوم.. عرض "الضوء السحرى" بمكتبة الإسكندرية

رواية "فندق كاليفورنيا".. جديد الكاتب العراقى عبدالجبار ناصر

صفحتنا ع الفيس بوك